فيلم رمسيس باريس| إجمالي إيرادات الأسبوع الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر فيلم رمسيس باريس في تحقيق إيرادات مالية كبرى، مع منافسيه في موسم سينما عيد الفطر المبارك 2023.

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إيرادات فيلم رمسيس باريس في أسبوع

سجل فيلم رمسيس باريس خلال الأسبوع الأول من عرضه مايقرب من مليوني ونصف جنيه، وسجل أكثر من 900 ألف خلال 3 أيام من عرضه.

رمسيس باريس يحقق مليوني جنيه في عيد الفطر المبارك 2023

جاءت إجمالي إيرادات فيلم رمسيس باريس خلال عرضه في موسم عيد الفطر الجاري، مليوني جنيه خلال 4 أيام من عرضه.

في أحداث بين القاهرة وباريس، يأتي الفيلم الكوميدي "رمسيس باريس"، مع الفنانة هيفاء وهبي، ومجموعة من نجوم الكوميديا في مصر.

قصة فيلم رمسيس باريس:

تأتي أحداث الفيلم داخل زمن احتلال الحملة الفرنسية لمصر، إذْ ينشأ الحب

بين إيرزابيل ابنة أحد الظباط الفرنسيين وشاب مصري من عائلة بسيطة يدعى سليم، ويحاولان إنجاح علاقتهما رغم رفض والدها.

أبطال فيلم رمسيس باريس:



فيلم "رمسيس باريس" للفنانة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، محمد محفوظ، من تأليف: كريم حسن بشير، إخراج: أحمد خالد موسى.

من المقرر أن تظهر هيفاء وهبي داخل الفيلم بإطلالات فرنسية في تلك الفترة، وستجمعها مواقف كوميدية بين أبطال العمل.