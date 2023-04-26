حسين الجسمي يجتاز النصف مليون مشاهدة بأغنية "هواه القلب"

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الفنان حسين الجسمي بأغنيته الجديدة "هواه القلب"، أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك خلال مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

اقرأ أيضًا..حسين الجسمي يتخطى الـ400 ألف مشاهدة بأغنية "هواه القلب"

تفاصيل أغنية حسين الجسمي الجديدة هواه القلب:

الأغنية من كلمات سمو الشيخ نهيّان بن زايد، رؤية وألحان وغناء حسين الجسمي.

تقول كلماتها:

"ألا يا من هواه القلب.. هواه وجاوز المحدود هويتك يا بعد عمري.. ويا قلبي ويا عينـي وانا أرخصت لك قلبي .. لاجل ذيك العيون السود ولا يمكن أنا أنسى .. وحبك في شراييني خيالك دايم بعيني .. يجدّد حبك المعهود وهذي حالتي مُغرم.. طيوفك لي تسلّيني هويتك صدق يا سيدي .. بكل احساسي الموجود عهود الحب نِدراها .. ونصبر لاجلك سنيني".

كانت أحدث أغاني حسين الجسمي من خلال أغنية "أستاذ في الدنيا"، التي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

تقول كلماتها:

"الدنيا جميلة ومش مستاهلة تضيع في زعل أو لوم بنسى امبارح لو ضايقني وبعيش اليوم باليوم أنا ببسط نفسي بنفسي وبعرف أعيش ببساطة وأحب مش بشغل بالي وطول عمري بعمل للحزن سكيپ أصل أنا أستاذ في الدنيا وبنسى في ثانية وببقى تمام على طول لو يوم أزعل ف ثواني أصفى وزعلي مش بيطول مبسوط علشان مبسوط وخلاص وانا هزعل ليه م الناس واللي مش فاهمني بكره هيفهم ويشوف أن أنا صحيح أستاذ..عايش تقديري ممتاز ويبص ويقول أنا منه بتعلم اتعلمت أحب أنا نفسي قبل ما أقول حبوني".