كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 03:50 مساءً - أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بحفلها القادم في دبي، والذي من المقرر إقامته يوم الجمعة 28 إبريل، وعودتها إلى الجمهور بعد فترة غياب واشتياقها له .
قالت شيرين في لقاء لبرنامج “ET بالعربي”: “أنا سعيدة بيها، وعلى فكرة أنا كنت سعيدة من أول ما عملت حفلة الكويت .. وفيه مفاجأة كمان أيام في دولة جديدة” .
تابعت: “أنا مبسوطة ورجعت لحياتي، رجعت للبحر، السمكة رجعت للبحر .. وهقدم كل جديد إن شاء الله، الناس فيه وحشة كبيرة وهما وحشني أكتر كمان ووحشني شغلي” .
وبسؤالها عن سبب اختفائها طوال الفترة الماضية، أجابت شيرين: “لو كنت اتأخرت عليكم فدي كانت ظروف نفسية أكبر مني أوي وكان الاختفاء ده جزء من نقاهة كنت محتاجالها من سنين” .
أضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب: “أنا بشتغل من وأنا عندي 13 سنة وأنا في الوسط، في حوالي 24 أو 25 سنة مشهورة فده كان كبير أوي عليا .. سنين حلوة وكلها نجاحات” .
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور إعلامي بعد فترة غياب .. شيرين عن سبب اختفائها: “ظروف نفسية أكبر مني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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