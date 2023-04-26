في أول ظهور إعلامي بعد فترة غياب .. شيرين عن سبب اختفائها: “ظروف نفسية أكبر مني”

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 03:50 مساءً - أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بحفلها القادم في دبي، والذي من المقرر إقامته يوم الجمعة 28 إبريل، وعودتها إلى الجمهور بعد فترة غياب واشتياقها له .

قالت شيرين في لقاء لبرنامج “ET بالعربي”: “أنا سعيدة بيها، وعلى فكرة أنا كنت سعيدة من أول ما عملت حفلة الكويت .. وفيه مفاجأة كمان أيام في دولة جديدة” .

تابعت: “أنا مبسوطة ورجعت لحياتي، رجعت للبحر، السمكة رجعت للبحر .. وهقدم كل جديد إن شاء الله، الناس فيه وحشة كبيرة وهما وحشني أكتر كمان ووحشني شغلي” .

وبسؤالها عن سبب اختفائها طوال الفترة الماضية، أجابت شيرين: “لو كنت اتأخرت عليكم فدي كانت ظروف نفسية أكبر مني أوي وكان الاختفاء ده جزء من نقاهة كنت محتاجالها من سنين” .

أضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب: “أنا بشتغل من وأنا عندي 13 سنة وأنا في الوسط، في حوالي 24 أو 25 سنة مشهورة فده كان كبير أوي عليا .. سنين حلوة وكلها نجاحات” .