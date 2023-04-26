شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير الاسم اليابانى لإحدى شخصيات فيلم Super Mario من دون أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة نينتندو لصناعة ألعاب الفيديو أنها غيرت الاسم اليابانى لرئيس العمال من فيلم سوبر ماريو بروذرز، قبل طرح الفيلم فى اليابان فى وقت لاحق من هذا الشهر، فالشخصية، التى ظهرت لأول مرة كعدو لماريو فى لعبة Wrecking Crew فى الثمانينيات، سيتم تغيير اسمها باللغة اليابانية من Blackie إلى Spike، كما كان معروفًا لدى عشاق لعبة الفيديو الغربيين على مدار العقود الثلاثة الماضية.



شخصية سبايك

لم تقدم نينتندو على الفور سببًا لقرار تغيير الاسم، وهو إهانة عنصرية فى الدول الغربية، وأشارت إلى أن الاسم اليابانى الجديد سيكون هو نفسه الاسم المستخدم فى أوروبا والولايات المتحدة، بحسب موقع "ديلى ميل"

اسم الشخصية سيكون "سبايك"

وكتبت الشركة فى تغريدة نُشرت على حسابها الرسمى اليابانى على تويتر الخميس الماضى، إن الاسم فى فيلم Super Mario Bros. Movie، الذى سيصدر فى 28 أبريل 2023، سيكون "سبايك" أيضًا.

ظهر فورمان سبايك فى الأصل فى سلسلة Wrecking Crew عام 1985 كعامل بناء وعدو ماريو، وفى فيلم Super Mario Bros، هو الرئيس السابق لماريو وشقيقه لويجى قبل أن يتركا وظيفتى البناء لبدء أعمال السباكة الخاصة بهما.

حقق الفيلم أنجح افتتاح عالمى على الإطلاق لفيلم رسوم متحركة، حيث يقوم ببطولته كريس برات فى دور ماريو وتشارلى داى فى دور لويجى وأنيا تايلور جوى فى دور الأميرة بيتش.

حصد الفيلم 377 مليون دولار، حول العالم فى الأيام الـ 5 الأولى من إطلاقه، متجاوزًا الرقم القياسى السابق البالغ 358 مليون دولار الذى سجله فيلم فروزن 2.

يتبع الفيلم سباكين بروكلين ماريو ولويجى أثناء نقلهما عبر أنبوب غامض أثناء العمل تحت الأرض لإصلاح أنبوب رئيسى للمياه، حيث يتجول الأخوان فى "عالم سحرى جديد" وعندما يتم فصلهما، "يشرع ماريو فى مهمة ملحمية للعثور على لويجى"، وفقًا لموجز على موقع الفيلم.