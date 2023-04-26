شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان: شكرا محمد شاكر خضير على "تحت الوصاية" ومنى زكى تستحق الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة الكبيرة شريهان الشكر إلى المخرج محمد شاكر خضير والفنانة منى زكي على مسلسل تحت الوصاية، معبرة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه العمل، وكتبت عبر حسابها على "تويتر"،: "شكراً للمخرج المحترم، الملتزم، المثقف، المتواضع والذي يعمل في صمت إبداعي دائم وبضمير إنساني مهني وفني للتاريخ".

وتابعت: "شكراً محمد شاكر خضير ونجمة مصرية جميلة مبدعة كانت في يد أمينة تستحق الأوسكار، أوسكار في جميع التفاصيل والاختيار والنضوج الفني والبساطة والإحساس ودراسة الشخصية وإبداع بمنتهى التلقائية والبساطة في الأداء، النجمة منى ذكي تُبدع إبداع عظيم".

كما أشادت بصناع العمل، قائلة: "الجميع يستحق النجاح وكل الحب والتقدير و الاحترام.. شكراً للجهة الإنتاجية محمد السعدي، إيهاب جوهر شركة ميديا هب ، سيناريو شرين دياب و خالد دياب فكرة وموضوع سيناريو وحوار، التصوير بيشوى روزفلت، الإشراف الفني والديكور المهندس العظيم محمد عطية، الملابس الرائعة والمتفوقة على نفسها من عمل لعمل لعمل في أدق التفاصيل ريم العدل، المونتاج المبدع العالمي أحمد حافظ، ستديو أروما تامر مرتضى، المكساج، مهندس الصوت إسلام عبد السلام أبدع إبداع عالمي".

وأضافت: "والمؤثرات الصوتية، الموسيقى التصويريه ليال وطفه وكلمة حق تتر النهاية موسيقياً يُدرس، ولم يكتفي المخرج بما أبدع في إتقان جميع التفاصيل في كل لقطة وحلقة من حلقات المسلسل ولكنه يأتي ويضيف مجدداً مع الملحن واستديوهات أروما أثناء نزول الأسماء في تتر النهاية إبداع أخر فوق كل إبداع وهذا هو عدم الاستسهال وعشق الفن واحترامه بمنتهي الضمير وأكرر كل نوتة لحنية في تتر النهاية تُدرس الكل يبدع".



بوستر مسلسل تحت الوصاية

واختتمت حديثها: "جميع العاملين، المساعدين إنتاج وإخراج، الفنيين، الفنانين، الممثلين المبدعين من الطفلة الموهوبة المحمولة على الكتف "فرح" إلى الطفل النجم القادم "ياسين" وإلى الجميع، جميعكم بطل ونجم أبدعتوا وأسعدتوا عيني وقلبي وعقلي بمتعة فنية بصرية إبداعية واقعية عظيمة تشرف، وكم مشاعر صادقة نستني أسماء جميع الممثلين الحقيقيين، تناغم وإجتهاد وعدم غرور وحب واحترام بين الجميع، والكل ذاكر، وأمن، وحب، واجتهد، كتيبة عمل مؤمنة بما تفعل وتعمل وتقوم به، تحضير تنفيذ حب إتقان واجتهاد، أبطال جميعكم أبطال و شكراً لقائد العمل المخرج محمد شاكر خضير، شاكر ابني وصديقي ومبدعي المحترم من فضلك و أرجوك إبدع وإبدع وإبدع كتير واكتب تاريخ فني مصري عظيم".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجُها "عادل" الذى يعمل هو وأسرتُه في مهنة الصيد حياةً مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتَها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطُرت إلى الانتقال لدمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسمٍ وهُوية مختلفة، وتُضطَر لامتهان "الصيد" والعمل كرئيس مركب، وسط الرجال.