جينيفر أنيستون برفقة زوجها السابق فى موعد عشاء.. صور

القاهرة - سامية سيد - التقت النجمة العالمية جينيفر أنيستون بزوجها السابق جاستن ثيرو على العشاء في مدينة نيويورك، وحسبما نشر موقع الديلي ميل استمتع الزوجان السابقان ، اللذان بقيا أصدقاء منذ انتهاء زواجهما في عام 2017 ، بتناول وجبة في وقت متأخر من الليل مع أصدقائهما جيسون بيتمان وأماندا أنكا.

شوهدت جينيفر54 عامًا ، وجوستين51 عامًا ، يتشاركان العناق قبل أن يجلسا على الجانب الآخر في مطعم II Cantinori.

قالت جينيفر انيستون نجمة Friends إن هناك جيل كامل من المشاهدين سواء الكبار أو الأطفال يجدون حلقات المسلسل الكوميدي الشهير مسيئة ومعادية، بسبب بعض الجمل الحوارية في العمل.

وتطرقت جينيفر أنيستون للحديث عن كيفية تغير العالم منذ بث المسلسل الهزلي في تسعينيات القرن الماضي، مضيفة: كانت هناك أشياء لم تكن مقصودة أبدًا، وكان يجب أن نفكر في الأمر جيدًا، لكن لا أعتقد أن هناك حساسية مثل الموجودة الآن".

وعرضت حلقات مسلسل Friends في الفترة من 1994 إلى 2004، وقالت أنيستون: "لقد تطورت الكوميديا​​، وتطورت الأفلام، الآن الأمر صعب بعض الشيء لأنه عليك توخي الحذر الشديد، مما يجعل الأمر صعبًا حقًا على الكوميديين، لأن جمال الكوميديا ​​هو أننا نسخر من أنفسنا ، نسخر من الحياة."

ودافعت نجمة المسلسل عن اتهاماته بالإساءة إلى شخصيات أو فئات معينة بالمجتمع قائلة: الجميع بحاجة إلى المرح، العالم بحاجة إلى الفكاهة، لا يمكننا أن نأخذ أنفسنا على محمل الجد. خاصة في الولايات المتحدة. الجميع منقسمون للغاية.

ومن ناحية أخرى فوجئت النجمة العالمية جينيفر آنستون، 54عاما، خلال حلولها ضيفة ببرنامج Kelly And Ryan Live With بحضور شابة كانت قد ظهرت بإحدى حلقات مسلسل Friends الذى شاركت آنستون فى بطولته، ليتبين أن الشابة ظهرت في الحلقة العاشرة من الموسم الثالث للمسلسل عام 1996.