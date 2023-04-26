كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 02:43 مساءً - شاركت الفنانة المغربية جنات متابعيها بمجموعة من الصور من احتفالها بعيد الفطر المبارك أثناء تواجدها في منطقة صعيد مصر .
ظهرت جنات في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع “انستجرام” وهي ترتدي الجلباب الصعيدي، وتقف وسط أرض زراعية ممسكة كوب شاي في يدها .
وفي إحدى الصور ظهرت وهي على ظهر حمار مرتدية الجلباب وقبعة صعيدية .. وأرفقت جنات الصور بتعليق هنأت من خلاله جمهورها بعيد الفطر .
فكتبت الفنانة المغربية في تعليقها قائلة: “العيد مستمر في الصعيد .. كل عام وانتم بخير .. عيد الفطر” .
ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجد جنات في الصعيد وتحديدا في محافظة أسيوط مسقط رأس زوجها، كما أشادوا بإطلالتها .
كانت هذه تفاصيل خبر بالجلباب الصعيدي على ظهر حمار .. أحدث ظهور للفنانة جنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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