بالجلباب الصعيدي على ظهر حمار .. أحدث ظهور للفنانة جنات

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 02:43 مساءً - شاركت الفنانة المغربية جنات متابعيها بمجموعة من الصور من احتفالها بعيد الفطر المبارك أثناء تواجدها في منطقة صعيد مصر .

ظهرت جنات في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع “انستجرام” وهي ترتدي الجلباب الصعيدي، وتقف وسط أرض زراعية ممسكة كوب شاي في يدها .

وفي إحدى الصور ظهرت وهي على ظهر حمار مرتدية الجلباب وقبعة صعيدية .. وأرفقت جنات الصور بتعليق هنأت من خلاله جمهورها بعيد الفطر .

فكتبت الفنانة المغربية في تعليقها قائلة: “العيد مستمر في الصعيد .. كل عام وانتم بخير .. عيد الفطر” .

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجد جنات في الصعيد وتحديدا في محافظة أسيوط مسقط رأس زوجها، كما أشادوا بإطلالتها .