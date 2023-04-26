شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "زعلنا من بعض" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة سميرة سعيد لطرح أغنيتها الجديدة "زعلنا من بعض" اليوم الخميس الساعة 5 مساء عبر قناتها على "يوتيوب"، بعد طرح البرومو التشويقى للأغنية، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، والفيديو كليب من إخراج نضال هانى.

وروجت سميرة سعيد للأغنية عبر حسابها على "إنستجرام"، إذ نشرت البوستر الرسمى للأغنية، معلقة عليها: زعلنا من بعض، على قناتى الرسمية فى اليوتيوب الساعة 5:00 PM".



سميرة سعيد

كانت قد طرحت الديفا سميرة سعيد برومو كليب "زعلنا من بعض" على صفحتها الرسمية بـ انستجرام، وتأتي الأغنية بعدما طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، أغنيتها "يامي" YAMMI، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.أغنية "يامى" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.

سميرة سعيد طرحت من ألبومها أغنية "كرباج" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى طارق مدكور وأغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.. و " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، و"ما استريحتش" كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى وغيرها.