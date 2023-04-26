فيلم ابن الحاج أحمد| إيرادات الأسبوع الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم ابن الحاج أحمد ردود فعل إيجابية وإيرادات مالية كبيرة في الأسبوع الاول من عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي لعام 2023.

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ابن الحاج أحمد ردود فعل إيجابية وإيرادات مالية كبيرة

سجل "ابن الحاج أحمد"، أكثر من 840 ألف جنيه، مساء أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي إيراداته في الأسبوع الأول لـ 8 ملايين و 200 ألف جنيهًا.

إيرادات اليوم الخامس لفيلم ابن الحاج أحمد:

حقق فيلم ابن الحاج أحمد في يومه الخامس مليونًا و517 ألفًا و804 جنيهات.

احتل فيلم ابن الحاج أحمد في اليوم الأول من عرضه، المركز الثاني في شباك التذاكر حيث وصل لأكثر من مليون و650

ألف جنيه.

فيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة سينمائية مطلقة للفنان شيكو، مع مصطفى غريب، رحمة أحمد، عايدة رياض، الطفل منذر مهران، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، إخراج معتز التوني".

قصة فيلم ابن الحاج أحمد:

يُعرض الفيلم في قالب كوميدي اجتماعي، إذ يكتشف الابن باسم الملقب داخل الأحداث بـ"شلته"، أن والده صاحب البقالة البسيط أنه عميل سري لعصابة كبيرة تبدأ في مطاردته ويقوم باسم بالدفاع عنه.