شيرين عبد الوهاب تعود للغناء في الإمارات..الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف الفنانة شيرين عبد الوهاب نشاطها الغنائي بعد فترة قصيرة من الغياب، عانت فيها من أزماتها الأسرية والزوجية، وذلك بحفل غنائي ضخم في الإمارات.

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تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب الجديد في الإمارات

ومن المقرر ان يقام الحفل على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي، وتم طرح التذاكر للبيع عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أزمات شيرين عبد الوهاب الزوجية والمالية

كانت تصدرت شيرين عبدالوهاب محركات البحث أخيرًا بسبب الغرامة المالية التي قضتها محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامها بدفع مبلغ مالى قدره 5 ملايين جنيه، لصالح شركة روتانا لعدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما.

تعود بداية الأزمة عندما طالبت شركة روتانا شيرين عبدالوهاب بدفع 10 ملايين جنيه، لإخلالها بالعقد المبرم بينهما، بينما أكدت أنها لم تخل به وعلى استعداد تام لتسليم

ألبومها وأغانيها وحفلاتها

المنصوص عليها في العقد.

كان من المفترض أن تقدم شيرين عبدالوهاب ألبومين 9 أغاني لكل منهما، بجانب 2 فيديو كليب وإحياء 3 حفلات من تنظيم روتانا.

من جانب صرّح حسام لطفي، محامي شيرين عبدالوهاب، التفاصيل القضائية الكاملة لخلافها مع روتانا الشركة المنتجة لألبوماتها، في مداخلة هاتفية مع برنامج Trending "روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب أمرين، الأول أن شيرين مسلمتش الألبوم اللي اتفقت عليه معها هم وهو تقديم 9 أغانٍ، والأمر الثاني أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح للشركة".