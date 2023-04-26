50 سنة مدرسة المشاغبين

ياسر رشاد - القاهرة - ربما لا يعلم الكثيرون أن المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين يمر هذا العام 50 سنة على عرضها الأول بعد عام واحد من إنتاج فيلم «مدرسة المشاغبين» المسرحية الشهيرة التى تم عرضها بغزارة خلال أيام عيد الفطر المبارك على عدة قنوات فضائية.

تسببت فى حدوث حالة من البلبلة ولكنها حققت نجاحاً مذهلاً بل تاريخياً تأليف على سالم من بطولة عادل إمام وسهير البابلى وحسن مصطفى وسعيد صالح وأحمد زكى ويونس شلبى وهادى الجيار وعبدالله فرغلى وإخراج جلال الشرقاوى.

يذكر أن دور الناظر اعتذر عنه الفنان الكبير الراحل عبدالمنعم مدبولى وحل محله حسن مصطفى وذلك بسبب كثرة الخروج عن النص خاصة من عادل إمام وسعيد صالح.

المسرحية شهدت توهج وظهور العديد من النجوم الشباب على رأسهم يونس شلبى وأحمد

زكى وهدى الجيار. ومن خلالها وصل عادل إمام وسعيد صالح لقمة النجومية.

هناك مصطلحات داخل المسرحية ما زالت تضحك الملايين منها على سبيل المثال «إنجليزى دى يا مرسى» «أسبلها واشرب ميتها».

«بتقوللى أقف بعد 14 سنة خدمة فى ثانوى بتقوللى أقف» «المدارس باظت يا جدعان» 50 سنة مرت مازالت مدرسة المشاغبين تسكن الوجدان ويقبل الملايين على مشاهدتها مهما تعددت مرات عرضها.

بقى أى نقول إن كل القائمين على تلك المسرحية رحلوا باستثناء الزعيم عادل إمام أطال الله عمره.