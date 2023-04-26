«يوم 13» ليس رعباً بالكامل.. وبه إثارة وتشويق

ياسر رشاد - القاهرة - كنت محظوظاً بتقديم أول فيلم عربى بتقنية الـ3D.. وأعجبت بالمغامرة

استطاع فيلم «يوم 13» للفنان أحمد داود من تحقيق إيرادات مقبولة خلال موسم عيد الفطر المبارك، حيث حقق فى أول أيام عرضه 870 ألف جنيه، وفى ثانى يوم اقتربت إيراداته من الـ4 ملايين جنيه، ليواصل حصد مزيد من الإيرادات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعرب «داود» عن سعادته بردود الفعل التى وصلته حول فيلمه الجديد «يوم 13»، وهو أول فيلم مصرى يعرض بتقنية ثلاثية الأبعاد، والذى ينافس خلال موسم عيد الفطر المبارك، يقول داود: الفيلم ليس رعباً بالكامل، بل هو عمل به إثارة وتشويق.

وأضاف: عندما عُرض علىّ العمل تحمست جدا، لتقديم عمل 3D بالكامل، ففكرة أنك تشاهد فيلماً مصرياً بالنظارة جديدة على الجمهور، والحمد لله كنت محظوظا بهذه التجربة، التى أرى نفسى أنى كنت محظوظًا بها، وبمشاركة كل هؤلاء النجوم فى العمل.

وعن التعاون مع الفنانة دينا الشربينى من جديد، قال: أحب دينا الشربينى على المستوى الإنسانى وعلى المستوى المهنى، قدمنا سويًا أكثر من عمل، منها: فيلم هيبتا ومسلسلا «جراند أوتيل» و«لعبة النسيان» وأخيرا فيلم «يوم 13»، فأنا أحب العمل مع دينا الشربينى، ويوجد بيننا كيميا أمام الكاميرا.

وعن الصعوبات التى واجهها أثناء تصوير العمل قال: الفيلم استغرق تصويره أكثر من عامين، وأصعب ما فى الأمر أننا كنا نصور بتقنية جديدة لأول مرة، ولم نكن نعلم نتائج ما نفعله، فعلى الرغم من أن الأفلام ثلاثية الأبعاد منتشرة منذ فترة، إلا أننا فى مصر نستخدمها لأول مرة، فكانت مغامرة جديدة استمتعت بها كثيرا.

وبسؤاله حول المنافسة خلال الموسم قال: المنافسة فى النهاية دائمًا لصالح الجمهور، فكلما يكون المعروض فى السينما جديدا ومتنوعا كانت المنافسة كبيرة، والفائز فى النهاية فى كل ذلك هو الجمهور.

وأوضح «داود» أن قصة فيلم «يوم 13» تدور حول شخصية «عز الدين» الذى يعود من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن قصر عائلته، ولكن يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر وتطارده الأشباح.

وواصل «داود» حديثه قائلا: «كنت مرعوبا فى الحقيقة خلال التصوير، لأن خيالك بيشتغل والموضوع بيكبر منك.. ودى كانت من أصعب الحاجات أثناء تصوير الفيلم، لأن شخصية «عز الدين» مركبة، ومع أحداث الفيلم تبدأ تكتشف حاجات تانية فى شخصيته زى طفولته وفترة دراسته، اللى بتأثر على أحداث رعب كثيرة فى الفيلم، وبيحاول لوحده يحل لغز قديم، وكل ما يقرب للحل كل ما يخاف أكتر».

ويعتبر «يوم 13» هو أول فيلم روائى عربى يعرض بالكامل بتقنية 3D فى العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان.

ويشارك أحمد داود فى بطولة الفيلم النجوم دينا الشربينى، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغنى، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلانى، مجدى كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.