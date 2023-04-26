شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تكشف خيانة الممثل التركي قايدر وزوجته نسليهان أتاجول تلتزم الصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للممثل التركي قادير دوجولو وهو يخون زوجته النجمة التركية نسليهان أتاجول، حيث ذكرت مجلة Magazinews حسب الصحافة التركية أن الممثل شوهد مع سيدتين في أحد أماكن الترفيه "السهر" في ألاتشاتي.



التركي قادير دوجولو خون زوجته النجمة التركية نسليهان أتاجول



التركي قادير دوجولو وهو يخون زوجته

وفي اللقطات المتداولة ظهر دوجلو وهو يعانق امرأة بوضع "رومانسي" خلال إحدى الحفلات، في حين أكد عدد من الصحفيين الأتراك أن الفنان قد أقدم على خيانة زوجته نسليهان أتاجول، التي ارتبط بها رسميا عام 2016.



قادير دوجولو ونسليهان أتاجول علي الشاطئ



قادير دوجولو ونسليهان أتاجول

ويبدو أن الممثل الشهير، قد ذهب في سهرة مع أصدقائه إلى أحد الملاهي الليلية في تركيا، إلا أن أحد المتواجدين في المكان نفسه، تمكن من تسجيل لحظات "خاصة" جمعته بامرأة لم يكشف عن هويتها.

وفي المقطع المسرب، يظهر قادير من الخلف، وهو يراقص امرأة بوضع مقرب، وفور انتشار الفيديو بشكل واسع على تويتر، عبر متابعو نسليهان عن غضبهم من تصرف زوجها، واتهموه بالخائن و "زير النساء".

في المقابل، أشار آخرون أن اللقطات ليست واضحة تماما ومأخوذة من الخلف، وأن الرجل في الفيديو ليس قادير، فربما هو مجرد شاب يشبهه.

من جانبها، التزمت نسليهان أتاجول الصمت، ولم تعلق على الفيديو المتداول حتى اللحظة، كما حرص زوجها قادير على عدم كشف حقيقة تلك الصور أو المقاطع أيضا.