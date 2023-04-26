شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: مشاركتى فى فيلم العارف السبب فى اختيارى لـ"سره الباتع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد فهمى عن سبب اختياره فى مسلسل "سره الباتع"، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال موسم دراما رمضان، خاصة أنه قدم دورا بعيدا تماما عن الكوميديا التى اعتاد الجمهور عليه فيها، قائلًا: "فكرو فيا لأن كان عندى تجربة قبلها فى فيلم العارف مع الفنان أحمد عز، بعيدة عن الكوميديا".

وتابع خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى: "فيلم العارف كانت تجربة مختلفة، لكن ناس كثير خوفتنى من الخطوة دى، وإني بجيب أرقام كويسة، وليه تشتغل في فيلم مع فنان تاني، لكن أنا قولتلهم إن الخطوة دي هتخرجني من العباءة بتاعت الكوميدي خروج آمن، لإني كنت بخاف أخد خطوة إني أعمل حاجة جد أو أكشن لوحدي، لأن الجمهور هيقطع تذكرة عشان يضحك هيدخل يلاقي حاجة تانية خالص، حتى لو الفيلم حلو بس كان هيبقى فيها خطورة، دا السبب اللي فكروا فيا لسره الباتع والسفاح اللي هيتعرض بعد العيد، ونوعية سره الباتع جديدة ومختلفة مكنش ممكن أعملها، وأي تجربة بتعلم منها".



أحمد فهمي

وشارك الفنان أحمد فهمى في موسم رمضان الماضى بمسلسل سره الباتع مع كل من: ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب: الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

وشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

ودارت الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا مهما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود، ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".