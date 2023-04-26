شكرا لقرائتكم خبر عن 33 عاما على عرض فيلم "الراقصة والسياسى".. أحب الأعمال لقلب نبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الأربعاء، 33 عاما على طرح فيلم الراقصة والسياسى، حيث طرح فى مثل هذا اليوم 26 أبريل 1990، ويعد الفيلم من أهم الأفلام السينمائية ومن أحد روائع إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحيد حامد، ومن بطولة نبيلة عبيد وصلاح قابيل ومصطفى متولي ورشدي المهدي، تأليف إحسان عبدالقدوس وسيناريو وحوار وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

ويعتبر فيلم الراقصة والسياسي من أقرب الأفلام المحببة إلى قلب نبيلة عبيد ودائما تسترجع ذكريات الفيلم عبر حسابها على إنستجرام، وتقول"من الأفلام اللي أنا بروح وارجعلها، وكل مرة بتفرج عليها بعين محبة للسينما".

كما تتذكر كواليس التحضير للموسيقى التي رقصت عليها وكتبت: الراقصة والسياسي، وموسيقى الفرح المزيكا المفضلة عندي وعند ناس كتير منكم … الموسيقار خالد الأمير حط كل روحه وشغفه الفني جواها فطلعت عظيمة وهتفضل عايشه دايما مع الناس.

وتدور قصة الفيلم حول "سونيا سليم" راقصة شهيرة، تقرر فضح أمر أحد الوزراء والذى كانت تعرفه وامتنع عن دفع أجرها بعد اتفاقه معها وتهدده بنشر مذكراتها.