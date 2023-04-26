السعودية ريما العنزي عن خلاف كريستيانو وجورجينا: “اذا هو حاطط عينه علي ما تحطوها فيني”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 03:50 صباحاً - ردت السعودية ريما العنزي، والتي اشتهرب مؤخرا بعد تشبهها بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز زوجة البرتغالي كريستياون رونالدو، على سؤال بشأن تسببها في توتر العلاقة بين الأخيرين.

وقالت ريما العنزي في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: “لا والله ما لي دخل انا بريئة من توتر العلاقة بين كريستيانو وجورجينا وما لي فيها يد ابدا”.

وتابعت “اذا هو حاطط عينه علي وصار يعمل مشاكل مع جورجينا ما تحطونها فيني”.