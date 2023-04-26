شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله: مشهد ضرب كارم فى "جعفر العمدة" استغرق 10 ساعات تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد عبد الله صاحب شخصية "كارم فتح الله" عن كواليس الضرب التى جمعته بالفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة، الذى عرض فى السباق الرمضانى، مشيرًا إلى أن الضرب غير حقيقى، لكن تمثيله صعب للغاية.

وأضاف خلال حلوله ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل والكاتب الصحفى علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع: "المعارك اللى بتحصل بين جعفر وكارم، إن جعفر بيدافع مش بس عن شخصه لكن عن كيانه وكيان عيلته وعن هيبته، وأول معركة بينهم، بعد ما كارم ضرب مراته، فهو نازل يدافع عن الكيان والهيبة وكرامته وكرامة مراته، لازم تبقى خنافة عظيمة يتحاكى عنها المنطقة، والمشهد مرسوم صح، واتنفذ بواقعية".

وأشار "عبد الله" إلى أن ذلك المشهد أخذ يوما كاملا ما بين 8 لـ10 ساعات تصوير، موضحا: "أنا رفضت يبقى فيه دوبلير، عشان كدا المشهد سمع مع الناس كدا، والمخرج ومحمد سامى بينظم كويس جدا، بيعرف تكوين المعركة ماشية إزاى، وعيدنا أكثر من مرة عشان ناخد المشهد من أكتر من زاوية ومن أكتر من منطقة وتفاصيل كثيرة، وأنا كنت بنهار بعد مشاهد الضرب فتمثيل الضرب صعب، وبشكر محمد سامي لأنه تعب معانا كتير في المشاهد دى".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.