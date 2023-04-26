شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة فيلم قصة حب: سيناريو الجزء الثانى جاهز والتصوير قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السيناريست أمانى التونى مؤلفة فيلم قصة حب أنها انتهت من كتابة سيناريو الجزء الثانى من الفيلم، وأصبح جاهزاً للتصوير مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنه يتم عقد جلسات عمل تجمع القائمين على الفيلم للاستقرار على كل التفاصيل والانتهاء من التعاقدات مع باقى الأبطال مع هنا الزاهد وأحمد حاتم تمهيداً لبدء التصوير قريباً.

وأعلنت أمانى التونسى عن تقديم جزء ثانى من فيلم قصة حب بعد 4 سنوات من عرضه، حيث عرض الفيلم عام 2019، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبولبن.



صناع فيلم قصة حب 2

ودارت أحداث فيلم قصة حب حول المهندس (يوسف)، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ(يوسف) يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة (جميلة)، التى تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكنهما يتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

واستطاع أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائية فنيه خلال الأعوام الماضية إذ قدما فيلم "قصة حب" فى إطار رمانسى، وبعدها اجتمعا فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد ودارت أحداثه فى إطار من الفانتازيا والكوميديا، كما التقيا مرة أخرى فى حكاية "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، وأخيراً قدما مسلسل "أنا وهو" من 15 حلقة.

وكان آخر أعمال المؤلفة أمانى التونسى، مسلسل "العيلة دى" والذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسرى الفخرانى، تأليف أمانى التونسى وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين.