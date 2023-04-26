محمد رمضان: أغنية "طوق نجاة" تحث الشباب على الابتعاد عن المخدرات

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم محمد رمضان على الترويج لأغنيته الجديدة "طوق نجاة" من فيلم هارلى الذى يعرض حاليا في السينما، وحقق إيرادات ضخمة.

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فيلم "هارلي" يسيطر على المركز الأول في شباك التذاكر

ونشر رمضان بوستر الأغنية عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا: "أغنية طوق نجاة فيها رسالتي المختصرة لأي شاب وقع في دائرة المخدرات، لكن بعزيمته وإرادته يقدر يبطل ويخرج من تابوت المخدرات قبل ما يخسر اللي خسره هارلي فى الفيلم".

وأضاف: "اللهم قوينا واحفظنا وبارك لنا في أولادنا وصحتنا وعمرنا.. الليلة هتسمعوها ويا رب تعجبكم".

واحتفظ فيلم هارلي بصدارة المركز الأول في سينما عيد الفطر 2023، الذي سجل ملايين الجنيهات خلال أيام عرضه الأولى.

إجمالي إيرادات فيلم هارلي

بلغت إجمالي إيرادات فيلم هارلي في ثاني أيام عيد الفطر 6 ملايين و300 ألف جنيه، ليكون إجمالي إيراداته خلال 4 أيام 11 مليونًا و500 ألف جنيه.

حقق فيلم هارلي في 48 ساعة أكثر من 5 ملايين جنيه، ليكون بذلك الأول في سباق السينما لعيد الفطر.

تأتي أحداث هارلي حول مهندس

الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر ويواجه عددًا من المشاكل والأزمات.

أبطال فيلم هارلي

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، إخراج محمد سمير.

مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان 2023

كان رمضان شارك في الدراما الرمضانية 2023، بمسلسل جعفر العمدة، مع "هالة صدقى، إيمان العاصى، زينة، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، تأليف وإخراج محمد سامى.

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