شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: أحب الصيف والتنس وبكيت على اعتزال روجر فيدرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حنان مطاوع: "أحب أن أعطى هدايا كثيرة وبحب أن يهادينى الناس، ولا أحب الشتاء وأنا من محبى الصيف، ومن محبى التنس ومن محبى نادال وأشاهده منذ 20 سنة، وبكيت على اعتزال روجر فيدرر، وكذلك أحب زيارة الكعبة للغاية، وبحب المكرونة البشاميل، ولدى قدرة جيدة على التقليد منذ صغرى".

وأضافت حنان مطاوع أن شخصية سخية متبعة ومهلكة ولكنها ممتعة للغاية في مسلسل وعود سخية، وكان بها تحديات وتغيرات كثيرة وسرعات، وما أحبته فيها أن لديها صراعات حية بين الخير والشر بداخلها لأن الإنسان كوكتيل بين الخير والشر.

وأضافت حنان مطاوع، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن شخصية سخية يتيمة ومرمية فى الشوارع وحالتها صعبة وواجهت ظلما كبيرا وهى شخصية شرسة، وعندما تعرضت للظلم بشكل كبير ظلمت هي أيضا كثيرا.