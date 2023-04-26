شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى المصرى الأمريكى يكرم محمد رمضان.. والفنان يعلق: ثقة فى الله هنهز أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد رمضان جمهوره صورة من شهادة تهنئة وتكريم المركز الثقافي المصري الأمريكي بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة، الذى عرض في موسم رمضان 2023 وحقق نجاحا كبيرا.

وعلق محمد رمضان قائلًا: "شكرًا المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك.. شهادة أعتز بها.. وإلى كل جمهوري العربي في الولايات المتحدة الأمريكية حفلاتي عندكم في خلال أيام أشوفكم على خير وبخير.. ثقة في الله هنهز أمريكا".





مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.