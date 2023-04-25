شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: المتحدة للخدمات الإعلامية عنصر شديد الجذب لمشاركتى فى سره الباتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حنان مطاوع إن العيد تقضيه دائما مع ابنتها، حيث إن ابنتها تمثل لها كل شيء في حياتها الآن، وتقوم بشراء ملابس العيد وإعطائها العيدية، متابعة: "كنت أحصل على العيدية من زوجى ووالدتى وخالتى رحمها الله فهى عادة لا تنقطع، وأشعر أننى صغيرة لكن الآن أصبحنا نحن من نعطى العيدية، وأصبح تركيزى في العيد على إسعاد ابنتى، وفي رمضان لا بد من شراء فانوس رمضان".

وأضافت حنان مطاوع، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أنها ممتنة للغاية لردود فعل الجمهور على أدوارها في مسلسلات رمضان، مؤكدة: "قمنا بعمل ضخم متمثل في مسلسل سره الباتع، ولى الشرف أن أشارك في المسلسل، ولم أتوقع مشاهدة الجمهور لمسلسل وعود سخية.

وتابعت الفنانة حنان مطاوع: "دائما أستمتع بما أقدمه من أدوار في الأعمال الدرامية، وقبل مشاركتى في مسلسل سره الباتع تحدث معى المخرج خالد يوسف، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عنصر شديد الجذب للمشاركة فى مسلسل سره الباتع".