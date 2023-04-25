أول تعليق لحسين فهمى بعد اختياره ضيف شرف للدورة 49 لمهرجان جمعية الفيلم

ياسر رشاد - القاهرة - وقع اختيار إدارة مهرجان جمعية الفيلم برئاسة محمود عبد السميع، مدير التصوير السينمائى، على الفنان القدير حسين فهمى، ليكون ضيف شرف الدورة 49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوى، الذى من المقرر أن تكون فى الفترة من 6 لـ 20 مايو القادم بدار الأوبرا المصرية.

وأعرب الفنان حسين فهمى، وعن سعادته كونه ضيف شرف المهرجان الذى يعتبره من أهم المهرجانات المصرية المحلية قائلا " لقد عاصرت وقت إنشاء هذا المهرجان وكنت وقتها طالبا بمعهد السينما، وكان ولايزال حتى الآن فى الحقيقة من أهم المهرجانات السينمائية فى مصر لتاريخه الطويل ومصداقيته فى جميع تفاصيله، ليس بسبب عدد الحضور أو العديد من التفاصيل التى يهتم بها الكثير من المهرجانات، لكن المهم هو الجمع الجميل الذى يحب السينما، فهو يكرم الفن السابع والفنانين المبدعين فى مختلف المجالات والتخصصات السينمائية، كما يشمل رأى الجمهور من خلال جائزة خاصة بالجمهور وهذا شئ مهم".

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ومن المقرر أن سيقوم الفنان حسين فهمى بتسليم شهادات الأفلام الفائزة والتى حصلت على أعلى تصويت فى الاستفتاء العام الذى تقيمه الجمعية سنويا لاختيار أعلى الأفلام التى تتنافس على جوائز المهرجان السنوى فى مراسم الإفتتاح يوم 6 مايو القادم. وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن إقامة الاستفتاء العام الذى يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التى عرضت خلال عام 2022 بدور العرض المصرية والمنصات الرقمية.

ويتنافس فى الاستفتاء هذا العام 26 فيلما روائيا،

طويل بدور العرض المصرية، بالإضافة إلى 4 أفلام عرضت على المنصات تشارك فى الاستفتاء، بينا يتنافس 15 فيلما عربيا طويلا على جائزة أفضل فيلم عربى عرضت بدور العرض المصرية لعام 2022 من 10 دول عربية.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة أكدت أن "مهرجان جمعية الفيلم واحد من أهم المهرجانات الهادفة لتقديم العقول المبدعة فى تلك الصناعة كل عام، للتركيز على إنتاجاتها، إذ أنه بشكل غير مباشر يقوم بدور ثقافى وطنى فى دعم وبناء الوعى والفكر عن طريق الفنون بصفة عامة، ومن خلال لغة السينما وكل الفنون مجتمعة بصفة خاصة، حيث أن لغة السينما هى لغة الصورة المؤثرة فى شعبنا وشعوب العالم أجمع.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومى للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية، حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة.