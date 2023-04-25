فيلم الترعة ينافس في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - ينافس الفيلم المصري القصير الترعة The Call Of The Brook للمخرج جاد شاهين في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF والمقرر إقامته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.



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سعيد بمشاركة فيلمي الأول فى مهرجان كان

وصرح المخرج جاد شاهين " سعيد جدا بمشاركة فيلمي الأول في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان العريق وتواجد الأفلام المصرية فيه هذا العام، وفيلم الترعة هو ثاني المشاركات الرسمية للأفلام المصرية في قسم LA CINEF منذ افتتاحه في 1998 وأول المشاركات الرسمية منذ عام 2014".

قصة فيلم الترعة



ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

أبطال فيلم الترعة



ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز وهبه خيال وسارة شديد، مدير تصوير

أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين

يذكر أن جاد شاهين مخرج مصري بدء دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام ٢٠١٨ بعد أن درس الاعلام. عمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة The Call Of The Brook والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في قسمLA CINEF .



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