كتاب عن القلعة الحمراء.. الأهلي ملك الـ 90

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح الكاتب علي الزيني، كتابا جديدا يتحدث فيه عن تاريخ النادي الأهلي "المارد الأحمر" ومحطات اللحظات الأخيرة في الدقيقة 90.

ويعرض الكتاب أهم المباريات التي ينتظر فيها الجميع صافرة حكم المباراة لإعلان فوز منافس الأهلي، لكن يحدث عكس ذلك في الدقيقة 90، ويعود المارد الأحمر ويحسم الانتصار.

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كما يعرض تاريخ هدافين الأهلي في الدقائق الأخيرة، والذي يتصدرها، عماد متعب، الذي نجح في تسجيل 19 هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة.