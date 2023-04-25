شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الكبرى… شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 09:50 مساءً - وسط أجواء مبهجة عائلية وعلى طريقتها الخاصة، احتفلت الفنانة شريهان بعيد ميلاد ابنتها، حيث نشرت صور خلال الاحتفال عبر “إنستجرام“، وظهرت ابنتها مع تورتة مزينة بالشموع .

وعلّقت شريهان على صور ابنتها عبر خاصية الستوري،قائلة: كل سنة وأنتِ طيبة يا أميرتي وقوتي وسعادتي.. كل سنة وأنتِ حبيبتي ودنيتي وأميرتي الجميلة”.

أحدث ظهور لـ إبنة شريهان

وظهرت ابنتها بإطلالة كاجول جذابة واعتمدت ان يكون شعرها منسدلا وظهرت بمكياج ناعم وظهرت ابنتها مع تورتة كبيره مزينة بالشموع.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا سنوات سعيدة لابنتها وأشادوا بجمالها.

عائلة شريهان

يُذكر أن شريهان متزوجة من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة ووالد ابنتيها (لولوة وتالية القرآن)، وهو زوج الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

شريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ 57

ومؤخرًا شاركت النجمة الاستعراضية شريهان جمهورها ومحبيها بمصر ومختلف الدول العربية صورة جديدة لها احتفالًا بدخولها عُمر الـ 57 عامًا.

ونشرت “شريهان” عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة لها بإطلالة جريئة جاءت بفستان أنيق باللون الأسود، مع اعتمادها على لوك ميك أب قوي يبرز شخصيتها، فيما تركت شعرها منسدلًا.

آخر ظهور لـ شريهان

وكان آخر ظهور لشريهان على “تويتر“، عندما نشرت صورة للفنانة إسعاد يونس ووجّهت إليها من خلالها رسالة مؤثرة، بعد تعافيها من جراحة لتغيير مفصل الحوض الأيمن، وظهورها في لقاء ضمن برنامج mbctrending.

وعلّقت شريهان على الصورة قائلةً: “حمداً لله على سلامتك وحمداً لله.. حمد الله على سلامتك يا أجمل وأغلى الناس على قلبي، ربي يحفظك ويحميكي ويحرسك بعينه التي لا تغفل أبداً ولا تنام”.

وأعربت شريهان مؤخرًا، عن حزنها لوفاة الفنانة لبنى محمود، وكتبت شريهان عبر حسابها على تويتر، الآتي: يا جميلة العِشرة والأثر والفن، أيتها المحترمة الموهوبة فنًا والرائعة قلبًا وقالبًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله السيدة الفنانة المغفور لها إن شاء الله لبنى محمود وأسكنها فسيح جناته.. أسأل الله تعالى أن يلهم ابنتها وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

آخر أعمال شريهان

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيريهان “مسرحية كوكو شانيل” وشاركها البطولة هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل و من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث المسرحية حول أن كوكو شانيل عاشت حياة قاسية داخل الملجأ، وحينما وصلت لسن الـ 18 عامًا، اضطرت إلى الذهاب للعيش في منزل داخلي مع فتيات كاثوليكيات، و تعلمت كوكو شانيل الخياطة التى دفعتها للقمة وأصبحت أشهر مصممة أزياء فيما بعد، وخطفت شانيل أنظار الجماهير لها في مجال الغناء، وانتقلت كوكو شانيل إلى مجال آخر للعمل فيه وهو مجال الأزياء، وبدأت بتصميم القبعات النسائية، وافتتحت منفذًا لبيع هذه القبعات، وبعد ذلك بدأت العمل في الأزياء شيئا فشيئًا.

مسرحية كوكو شانيل

ووجه الفنان محمد حماقي وقتها رسالة إلى شيريهان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عقب مشاهدته إلي العرض المسرحي “كوكو شانيل”.

وقال حماقي:” عيد مبيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم، وأنا حسيت بده جدًا لما اتفرجت على “كوكو شانيل”، كإنك مغيبتيش وكإنك عمرك ما نزلتي من على خشبة المسرح.

وأضاف: طول عمرك نجمة كبيرة أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهى البساطه ومنتهى السحر العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكرًا على العمل العظيم ده وشكرًا انك رجعتي ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني وعايز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل على عرض مسرحي بمعايير عالمية”.

وأعرب الشاعر بهاء الدين محمد عن إعجابه بالفنانة شيريهان في مسرحية “كوكو شانيل” ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

وعلق “بهاء” علي الصورة قائلا: اخترت الصورة دى لأنها تمثل حكاية الشخصيتين #شيريهان و#كوكو_شانيل.. واللى يعرف شيرى ح يعرف ليه هى إختارت الشخصية دى بل ف الواقع قوة الفن اللى قدمته لا يمثل 7% من قوة شيريهان ف الحقيقة اللى باعتبرها من أقوى نساء الزمن كان مهم أشوف المسرحية..شكرا يافنانة.

ووجه الإعلامي الإماراتي نور الدين اليوسف رسالة إلي شيريهان بعد مشاهدته إلي مسرحية “كوكو شنايل” من خلال حسابه الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

وقال “نور الدين”: رائعة #كوكو_شانيل للنجمة شيريهان ما أجمل هذا العمل الذي طال انتظاره هدية العيد الجميلة شكرا.

كما أعربت الفنانة إنجي وجدان عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية كوكو شانيل للنجمة الاستعراضية شيريهان والتي بدأ عرضها في أول أيام عيد الأضحى المبارك عبر منصة شاهد الرقمية.

وقالت انجي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: انا الحقيقة مش عارفة أقول إيه غير أني فخورة أني كنت جزء من رجوع الأسطورة النجمة شريهان للمسرح.

وتابعت: شكرًا لكل صناع العمل من أول واحد لآخر واحد اشتغل أنا مبسوطة إن اسمي اتكتب في التاريخ فعلا شكرًا ليكم

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