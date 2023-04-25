شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: مسلسل "حضرة العمدة" يتصدى لقضايا الختان والزواج المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إيهاب فهمى إن مسلسل حضرة العمدة تضمن مفاجآت عديدة، والمخرج عادل أديب قاد السيمفونية الرائعة بتمكن شديد، متابعا: "شكرا للجميع ولكل زملائى، وأحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النجاح الذى حققه المسلسل".

وأضاف إيهاب فهمى، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "الفن دائما أحد أذرع القوى الناعمة للبلد وهذا دورنا أن نكشف المشكلات والتوعية، ودور الفنان أن يدخل عش الدبابير وتوعية الجمهور".

وتابع الفنان إيهاب فهمى: "المسلسل يكشف الوجه القبيح للملائكية المزيفة للإخوان، كما أن المسلسل يتصدى للعديد من القضايا مثل الختان ولقضايا الزواج المبكر والختان وقضايا المرأة، وحضرة العمدة من المسلسلات التي ستعيش طويلا".