شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصري "الترعة" ينافس فى مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس الفيلم المصري القصير الترعة The Call Of The Brook للمخرج جاد شاهين في مهرجان كان السينمائي بمسابقة قسم LA CINEF، والمقرر إقامته فى الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

وعن منافسة الفيلم في مهرجان كان، قال المخرج جاد شاهين: "سعيد جدا بمشاركة فيلمي الأول في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان العريق وتواجد الأفلام المصرية فيه هذا العام، وفيلم الترعة هو ثاني المشاركات الرسمية للأفلام المصرية في قسم LA CINEF منذ افتتاحه في 1998 وأول المشاركات الرسمية منذ عام 2014".







ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز وهبه خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو وإخراج جاد شاهين.