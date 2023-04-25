شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد مطرب أرابيسك يعود للساحة الغنائية من جديد بأغنية "غطي وشك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان حسن فؤاد الشهير بمطرب أرابيسك، أغنيته الجديدة "غطي وشك"، عبر "يوتيوب" من كلمات الشاعر ماجد ميخائيل، ألحان الموسيقار مايكل عياد، توزيع بيتر فرح ، وإخراج سامح ابراهيم.

وتعد "غطي وشك " هي التعاون الثاني الذي يجمعه بالشاعر ماجد ميخائيل والملحن مايكل عياد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققوه سويا في أغنية " ستي فاطمة " والتي قدمها منذ عامين، وكانت بمثابة عودة قوية لمطرب أرابيسك، بعد فترة غياب طويلة .

من أبرز أعمال المطرب حسن فؤاد أغنية تتر بداية مسلسل “ارابيسك” وتعاون فيها مع سيد حجاب وعمار الشريعي، كما أنه في عام 1995 قدم تتر مسلسل “علي بابا” وتعاون فيها مع عمار الشريعي وسيد حجاب ، كما قدم تتر بداية مسلسل “الوتد” عام 1996 وتعاون فيها مع أيمن بهجت قمر ومحمود طلعت، ومن أبرز أعماله أيضا أغنية “أيوه يا سيدي” وحققت نجاحا كبيرا وتعاون فيها مع عمار الشريعي ووائل هلال .