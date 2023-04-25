شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم شوجر دادى في دور العرض 24 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز فيلم شوجر دادى بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد مكانه في دور العرض، إذ ينطلق يوم 24 مايو المقبل بالسينمات المصرية، وفى اليوم التالى الموافق 25 مايو ينطلق في دور العرض الخليجية، حيث طرحت الشركة المنتجة بروموهين دعائيين للعمل خلال الفترة الماضية كشفا عن طبيعة الأحداث، وكذلك بوستر رسمي يجمع كافة الأبطال.

وكشفت البروموهان التشويقيان للفيلم خلال لقطات سريعة، عن أجواء صيفية في سهل حشيش، حيث يقرر الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.

وتغنى النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأغنية الدعائية للفيلم ومن كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، لتسجل تجربتها الغنائية الأولى في السينما المصرية بعدما قدمت أكثر من أغنية تتر مسلسلات خلال السنوات الماضية آخرها أغنية تتر مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج في شهر رمضان 2022.

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة عدد آخر من الفنانين، ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.