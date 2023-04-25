حسن فؤاد مطرب أرابيسك يعود للساحة الغنائية من جديد بأغنية "غطي وشك"

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان حسن فؤاد الشهير بمطرب أرابيسك، أغنيته الجديدة "غطي وشك "، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

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أغنية " غطي وشك"، من كلمات الشاعر ماجد ميخائيل، ألحان الموسيقار مايكل عياد، توزيع بيتر فرح ، وإخراج سامح ابراهيم.

وتقول بعض كلمات الاغنية:

( وخدتنا من فين ولفين.. وسابتنا على مين ولمين

عمالة تمرجح فينا .....وتجبنا شمال ويمين ) .

حسن فؤاد يتعاون للمرة الثانية مع ماجد ميخائيل

وتعد "غطي وشك " هي التعاون الثاني الذي يجمعه بالشاعر ماجد ميخائيل والملحن مايكل عياد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققوه سويا في أغنية " ستي فاطمة " والتي قدمها منذ عامين، وكانت بمثابة عودة قوية لمطرب أرابيسك، بعد فترة غياب طويلة .

وتمثل هذه الأغاني عودة للفنان حسن فؤاد للساحة الغنائية ، منذ أقدم أغنية "مين فينا محبش"، تتر مسلسل "الوتد" عام 1996، وكذلك أغنية تتر مسلسل " أرابيسك" عام 1994، والتي كانت السبب الرئيسي في شهرته، حيث عقبها قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ومنها أيضا تتر مسلسل"حسن اليتيم" عام 1997.

غياب حسن فؤاد بشكل مفاجئ

وقدم المطرب حسن فؤاد العديد

من الأعمال الغنائية الناجحة والتي تعاون في أغلبها مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي ، ولكنه قرر الغياب عن الساحة الفنية بشكل مفاجئ .

ومن أبرز أعمال المطرب حسن فؤاد أغنية تتر بداية مسلسل “ارابيسك” وتعاون فيها مع سيد حجاب وعمار الشريعي، كما أنه في عام 1995 قدم تتر مسلسل “علي بابا” وتعاون فيها مع عمار الشريعي وسيد حجاب ، كما قدم تتر بداية مسلسل “الوتد” عام 1996 وتعاون فيها مع أيمن بهجت قمر ومحمود طلعت، ومن أبرز أعماله أيضا أغنية “أيوه يا سيدي” وحققت نجاحا كبيرا وتعاون فيها مع عمار الشريعي ووائل هلال .

حسن فؤاد ممثل فى الوتد

كما خاض المطرب حسن فؤاد تجربة التمثيل في مسلسل “الوتد” بشخصية “عبد الباقي”.

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