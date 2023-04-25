حفل هاني شاكر| رد صارم من هيئة السياحة البحرينية تجاه المتعهد

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت هيئة البحرين للسياحة على متابعة ماتعرض له الفنان الكبير هاني شاكر للنصب في حفله الغنائي هناك، وأكدت حفظ حقوق كافة الأطراف المشاركة في الحفل.

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رد فعل هيئة السياحة البحرينية تجاه هروب متعهد حفل هاني شاكر

بدأت هيئة السياحة البحرينية في ملابسات الحفل والتحقيق في تفاصيلة مع جهة التنظيم والجهة المتسضيفة للحفل.

وأكدت الهيئة حرصها على التصدي لكل ما من شأنه الإساءة لسمعة السياحة الوطنية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات، وبما يحفظ التزام جميع الأطراف بالمسؤوليات التي تقتضيها القوانين والأنظمة والتعاقدات التي تمت في هذا الجانب.

كان قد تعرض الفنان هاني شاكر لموقف خارج المعتاد، أثناء إحياء حفله الغنائي في البحرين، حيث تفاجأ بهروب متعهد الحفل دون دفع مستحقاته المالية هو وفرقته.

ورغم ذلك الموقف الحرج استكمل هاني شاكر الحفل قائلًا" الجمهور اهم وأنا سعيد بتواجدي معكم رغم الظروف الغريبة اللي تعرضت لها وفرقتي الموسيقية في هذا الحفل، وهروب المتعهد وعدم التزامه بدفع أجري وأجر الفرقة، لكن وجودي معكم.. أحلى من أجرى مليون مرة".