هاني شاكر| كواليس استكمال حفل البحرين رغم هروب المتعهد

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الفنان هاني شاكر لموقف خارج المعتاد، أثناء إحياء حفله الغنائي في البحرين، حيث تفاجأ بهروب متعهد الحفل دون دفع مستحقاته المالية هو وفرقته.

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هاني شاكر يتعرض للنصب في البحرين

ورغم ذلك الموقف الحرج استكمل هاني شاكر الحفل قائلًا" الجمهور اهم وأنا سعيد بتواجدي معكم رغم الظروف الغريبة اللي تعرضت لها وفرقتي الموسيقية في هذا الحفل، وهروب المتعهد وعدم التزامه بدفع أجري وأجر الفرقة، لكن وجودي معكم.. أحلى من أجرى مليون مرة".

حفلات عيد الفطر في الخليج 2023

كان الحفل ضمن الحفلات الغنائية التي تملأ موسم عيد الفطر المبارك، في عدد من الدول العربية والذي ضم عدد كبير من نجوم الغناء ألعربي.

كان قد نشر هاني شاكر كواليس استعداداته الغنائية للحفل عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

أحدث أغاني هاني شاكر 2023

كانت أحدث أغاني هاني شاكر من خلال أغنية "لإرق في الغحساس"، والتي حصدت أكثر من مليون و 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها"في فرق في الإحساس بينك وبين الناس مسابقهم من زمان بالرقة و الحنان إنت الأول خلاص يعني مايملاش عينيا من كل الدنيا ديا غيرك انت يا حبيبي يا اغلي الناس عليا يعني لو مين ناداني عمري ما فكر ثواني يبقي قصادي القمر و أبص لحد تاني من أول يوم قابلتك لقيت حياتي ملكك اتعلقت بهواك روحي راحت معاك و جوا قلبي شيلتك".