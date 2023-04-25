علي ربيع يحقق إيرادات ضخمة بفيلم بعد الشر خلال 5 أيام عرض

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فيلم "بعد الشر" بطولة النجم على ربيع والفنانة ميرنا نور الدين أن يحقق إيرادات بلغت 7 ملايين و119 ألفا و735 جنيها، وذلك خلال 5 أيام عرض فى السينمات.

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قصة فيلم بعد الشر

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم "بعد الشر" بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.

آخر أعمال علي ربيع

وشارك علي ربيع مؤخرًا فى فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول،

محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

مسلسل نصي الثاني

وكان انتهى على ربيع من تصوير مسلسله الجديد "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات، والذى يخوض به ربيع تجربه دراما المنصات للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل خلال حلقات حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

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