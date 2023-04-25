تفاصيل أول حفل لأحمد سعد

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك المطرب أحمد سعد لأحياء حفل غنائي ضخم يوم 28 إبريل الجاري، وذلك داخل أحد الأندية الشهيرة بالقاهرة.

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ولم يحالفه الحظ أن يشارك أحمد سعد في حفلات عيد الفطر، لذلك يعتبر هذا الحفل هو الحفل الأول لـ"سعد" بعد سلسلة من النجاح الذي شهده طوال شهر رمضان بأغاني مسلسل جعفر

العمدة و مسلسل الأجهر.

يقدم أحمد سعد خلال هذه الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أيه اليوم الحلو ده وسع وسع وبحبك يا صاحبي وعليكي عيون ويا عارف بالإضافة إلى أغنية أنا قادر أغنية مسلسل جعفر العمدة.