رمسيس باريس| إجمالي إيراداته في موسم عيد الفطر2023

ياسر رشاد - القاهرة - شارك فيلم رمسيس باريس في السباق السينمائي لعيد الفطر المبارك 2023، الذي يشهد عدد من الأعمال المتنوعة بين الكوميدي والأكشن والرعب.

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رمسيس باريس يحقق مليوني جنيه في عيد الفطر المبارك 2023

جاءت إجمالي إيرادات فيلم رمسيس باريس خلال عرضه في موسم عيد الفطر الجاري، مليوني جنيه خلال 4 أيام من عرضه.

في أحداث بين القاهرة وباريس، يأتي الفيلم الكوميدي "رمسيس باريس"، مع الفنانة هيفاء وهبي، ومجموعة من نجوم الكوميديا في مصر.

قصة فيلم رمسيس باريس:

تأتي أحداث الفيلم داخل زمن احتلال الحملة الفرنسية لمصر، إذْ ينشأ الحب

بين إيرزابيل ابنة أحد الظباط الفرنسيين وشاب مصري من عائلة بسيطة يدعى سليم، ويحاولان إنجاح علاقتهما رغم رفض والدها.

أبطال فيلم رمسيس باريس:



فيلم "رمسيس باريس" للفنانة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، محمد محفوظ، من تأليف: كريم حسن بشير، إخراج: أحمد خالد موسى.

من المقرر أن تظهر هيفاء وهبي داخل الفيلم بإطلالات فرنسية في تلك الفترة، وستجمعها مواقف كوميدية بين أبطال العمل.