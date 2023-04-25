سمية الخشاب: “الجواز والخلفة مش إنجاز”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 06:50 مساءً - وجهت الفنانة سمية الخشاب مجموعة من النصائح للفتيات قبل تفكيرهم في الارتباط والزواج، منها الاهتمام بالدراسة وتوفير فرصة عمل والكشف عن الصحة النفسية .
كتبت سمية الخشاب في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “مترتبطيش ومتتجوزيش إلا لما تلاقي حد يفخر بيكي أو بدراستك أو بموهبتك ويسيبك تشتغلي وتعملي فلوس خاصة بيكي بدل ما تخدمي ويرميلك مصروف” .
تابعت: “يا إما تقعدي فبيت أبوكي معززة مكرمة، محدش يطلع من بيت أهله إلا لمكان أحسن مهما كانت درجة الحب مبتأكلش عيش وبتتمحي شخصيتك ودراستك وتعب أهلك سنين كتير” .
أضافت سمية الخشاب في تغريدة أخرى: “علي فكرة الجواز والخلفة مش إنجاز، والازدياد السكاني ده اللي بيعمل أزمات اقتصادية” .
واصلت: “وياريت أي إنسان قبل ما ياخد الخطوة دي يروح يكشف علي صحته النفسية عشان ميطلعلناش متحرشين وحرامية ونصابين ويبقي زيادة عدد علي الفاضي” .
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