رسالة مؤثرة من ابنة محمد قنوع إلى والدها الراحل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 06:50 مساءً - وجهت مايا قنوع ابنة الفنان السوري الراحل محمد قنوع رسالة بكلمات مؤثرة إلى والدها، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 49 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية .

كتبت مايا قنوع في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام” معربة عن افتقادها لوالدها: “وَبَشِّرِ الصَّابِرِين َالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ .. صدق الله العظيم” .

تابعت: “لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى .. وإن القلب ليحزن والعين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب .. يا بابا يا بابا ما بدي اكتب وبحياتي ما توقعت نزل هاد البوست، الحكي ولا شي يا حبيبي ولا شي” .

أضافت: “ما بدي اتقبل وما بدي استوعب، ما بدي اصدق يا بابا ما بدي اصدق .. الحمد لله رب العالمين على كل شي، بس صعب كتير يا بابا والله كتير صعب .. أنا مالي منيحة ابدا يا بابا ابدا” .

واستكملت مايا متحدثة عن أحلامها مع والدها الراحل: “عم نحكي كنا انا وانت ايمت بدك تجي ع مشروع تخرجي، وكيف بدك تفوتني على عرسي وكتير كتير قصص صارت ناقصة يا بابا .. يمكن أنا وأنت حطينا غنية بنت ابويا ورقصنا عليها متل مو متفقين نعمل هيك بعرسي” .

واصلت: “الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمك يا سندي وضهري، الله يرحمك يا رفيقي .. رح ضل كل يوم استناك بالليل حتى تبعتلي نايمة واقولك لا وافتحلك الباب ونحط مسلسل أنا وأنت .. رح ضل كل ما أطلع برة البيت استناك تيجي تاخدني عالبيت ونتخانق عالطريق عالأغاني” .

وقالت ابنة محمد قنوع: “كل سنة بعيد ميلادي رح استناك تقولي يا فرحتي الأولى مايا وقصص كتير كتير يا أحن أب بالعالم .. لا حول ولا قوة الا بالله .. كل الدنيا عم تحكي عنك يا حبيبي وأديه انت منيح .. كل شي حكو بس ماحدا بيعرف يا بابا، ما حدا بيعرف شي” .

استطردت: “كل الحكي والكتابة قليلة كتير، كل حياتي معك كانت عز، حتى جنازتك يا حبيبي عز .. والله يا بابا ما بعرف كيف بدي أعيش والله .. أنا بحبك أكتر واحدة بالدنيا يا حبيبي وانت بتعرف هاد الشي ورح استناك .. الله يرحمك يا كل شي بحياتي” .