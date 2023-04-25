شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أفلام السعودية يحتفى بالمخرج وودى آلن وأندرى تاركوفسكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفى مهرجان أفلام السعودية فى دورته التاسعة بالمخرج وودى آلن، وذلك من خلال إصدار كتاب للناقد والكاتب السينمائى المصرى "أمير العمرى"، بعنوان "وودى آلن.. ضحك وفلسفة"، الذى ينقل لنا صورة دقيقة عن عوالم هذا السينمائى الفذ ومسيرته الفنية، وفلسفته فى صناعة الأفلام والضحك على حد سواء، بل ويعرّج أيضاً على حياته الخاصة التى تتشابك ولا تكاد تنفصل عن حياته العملية، وذلك من خلال الكثير من المحطات التى يتناول فيها أمير العمرى أهم أعمال وودى آلن نقداً وتحليلاً وتشريحاً.



وودى آلن

كما يصدر المهرجان كتابا يقدمه الدكتور أحمد القاسمى بعنوان "الفيلم الوثائقى.. فى جماليات الإنشاء والتقبل – تجارب علمية رائدة".

يقدم هذا الكتاب مادّة خصبةً ومتشعّبة، على أساس علمى متقن، للدارسين والمهتمين بالسينما الوثائقية.



الشاعر في مرآته

فيما يشارك الكاتب والمترجم التونسى منير عليمى فى المهرجان بترجمة لكتاب "الشاعر فى مرآته... أندرى تاركوفسكى"، يحتوى الكتاب على حوارات مختارة أُجريت مع المخرج الروسي أندري تاركوفسكي (1932 - 1986) الذي يعد رائداً من روّاد السينما الشعرية، إن لم يكن المؤسّس لهذا التيار والمعمّق لمجراه، وهذه الحوارات التي تغطّي زمنيّاً فترة اشتغال تاركوفسكي من أوائل الستينيات حتى مرحلة ما قبل وفاته بمدّة قصيرة، تشمل تجربة المخرج العظيم مع أفلامٍ وُصِفت يوماً بالغموض والنخبوية: (فيلم طفولة إيفان، فيلم أندريه روبليف، فيلم سولاريس، فيلم، ستالكر، فيلم المرآة، فيلم نوستالجيا).