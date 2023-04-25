شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله: شخصية كارم في جعفر العمدة متناقضة وتعاني من مشاكل نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد عبد الله كواليس مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" بدور "كارم فتح الله"، معبرا عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه العمل والدور خلال الموسم الرمضاني، وقال: "الحمدلله على النجاح والصدى الواسع اللي عمله المسلسل في الشارع وعلى السوشيال ميديا".

وتابع خلال حلوله ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل والكاتب الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع أن كافة الشخصيات بالعمل أخذت حقها كاملا، وأن الكتابة والقصة الخاصة بالعمل مكتوبة بشكل جيد للغاية، مشيرًا أن المراهنة على ثنائية الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي ناجحة.

وعن تفاصيل شخصية "كارم" التي جسدها خلال العمل، أوضح: "شخصية كارم مكتوبة من الأول إنها شخصية متناقضة عندها مشاكل نفسية، اتحطت فيها غصب عنها، فهو ابن لعائلة غنية عايشين في حي السيدة زينب، كان عايش وسط أهله وأخواته الكبار، بيخرج وينبسط، ويسهر ومرة واحدة واحد مات والتاني اتسجن واتهم فيهم جعفر العمدة ظلم"، مضيفا أنه محمل نفسيا بكل ما حدث لعائلته وأشقائه، والتناقض الذي بداخله يظهر حتى في رؤيته لجعفر العمدة (محمد رمضان)، فهو يراه السبب وفي نفس التوقيت، شخص عظيم، أما كارم فشخصية ضعيفة سريعة الغضب.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.