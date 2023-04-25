شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "يوم 13" يحصد 9 ملايين و188 ألف جنيه إيرادات خلال 5 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "يوم 13" لأحمد داود أمس الاثنين إيرادات بلغت مليونين و623 ألفا و801 جنيه، فى رابع أيام عيد الفطر، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 5 أيام من طرحه فى السينمات المختلفة 9 ملايين و188 ألفا و804 جنيهات.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



فيلم يوم 13

ويبدأ الإعلان بموسيقى وأجواء مخيفة يغلب عليها الظلام، مع جملة غامضة "البعض يعتقد فى عالم الأرواح.. والبعض الآخر لا يعتقد"، ويظهر أحمد داود وهو يتحدث حول المبيت في قصر مسكون والحاجة لنفي تلك الشائعة حتى يتمكن من بيعه، كما يظهر من الإعلان وقوع الفيلم في زمنين مختلفين، حيث يظهر مع داود كل من شريف منير ودينا الشربيني، فيما تظهر جومانا مراد وأحمد زاهر ومحمود عبد الغني ونسرين أمين في زمن قديم، فيما تقع ظواهر غريبة داخل المنزل مع صرخات نسائية وزجاج ينكسر يتم الكشف عن وقوع جريمة قتل داخل القصر.

‎واحتفل النجمان أحمد داود ومحمود عبد الغني بعرض فيلم "يوم 13"، والذى ينافس في موسم عيد الفطر المبارك، الجمعة الماضية، داخل إحدى سينمات مدينة نصر أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية ثلاثى الأبعاد.