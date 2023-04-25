فيلم هارلي| إيرادات لاتصدق في يوم واحد

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر فيلم هارلي في تحقيق إيرادات مالية ضخمة، في السابق السينمائي لعيد الفطر، الذي يتضمن عدد من الأعمال الكوميدية والأكشن والرعب.

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إيرادات جديدة لفيلم هارلي

بلغت إيرادات فيلم هارلي ليلة أمس الإثنين 4 ملايين و 436 ألف و400 جنيه، ليحصل على المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر.

حقق فيلم هارلي في 48 ساعة أكثر من 5 ملايين جنيه، ليكون بذلك الأول في سباق السينما لعيد الفطر.

تأتي أحداث هارلي حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر ويواجه عددًا من المشاكل والأزمات.

أبطال فيلم هارلي:

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد

داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، إخراج محمد سمير.

مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان 2023:

كان رمضان شارك في الدراما الرمضانية 2023، بمسلسل جعفر العمدة، مع "هالة صدقى، إيمان العاصى، زينة، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، تأليف وإخراج محمد سامى.