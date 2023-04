موعد النسخة الـ 96 من جوائز الأوسكار

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور موعد توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 96 بعد نجاح نسخته الأحدث لهذا العام بتواجد فني عالمي ضخم.

موعد إقامة الدورة 96 من الأوسكار

ومن المقرر أن يقام حفل الدورة الـ 96 في الـ 10 من مارس 2024، كما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور.

حفل توزيع الأوسكار 2023

يذكر أن حفل الأوسكار 95 أقيم في مارس الماضي على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس بحضور الفن من حول العالم.

دروة استثنائية للأوسكار 2023

جاءت الدورة الـ 95 من حفل توزيع جوائز الأوسكار بعلامات تاريخية غير مسبوقة في جوائزها، فهناك عدد كبير من المرحشين فازوا بالجائزة للمرة الأولى، وحققت

المرأة علامات غير مسبوقة في هذه الدورة، ودخلت السينما الهندية التاريخ بصفة الأفضل.

حصلت جيمي لي كورتيس على أفضل ممثلة مساندة، والتي حازت أول أوسكار لها في مسيرتها الفنية في عمر الـ 64 عن تجسيدها لشخصية دييدرا في Everything Everywhere all at Once، وقالت خلال استلامها الجائزة بما معناه: "إلى كل الناس الذين دعموا هذا النوع من الأفلام التي صنعتها على مدى سنوات، الآلاف ومئات الآلاف من الناس، لقد ربحنا للتو جائزة الأوسكار".