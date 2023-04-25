tom hanks| قصة الزيارة الأولى إلى مصر

ياسر رشاد - القاهرة - اتجهت الأنظار نحو النجم العالمي tom hanks، خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو وهو موجود بمصر برفقة زوجته في أحد المطاعم الشهيرة بحي الزمالك في القاهرة.

اقرأ أيضًا.. tom hanks|مكان تواجده في مصر وسجل زياراته العربية

الرحلة الأولى لـtom hanks إلى مصر:

لم تكن تلك المرة الأولى التي يزور فيها tom hanks مصر، فقبل ما يقرب من 10 سنوات من الآن قام بتصوير فيلم A Hologram for the King، على وجه التحديد في مدينة الغردقة، الذي تم عرضه في عام

2016.

فيلم tom hanks في السعودية والغردقة:

فيلم A Hologram for the King من إخراج توم تيكوير ومأخوذ عن رواية ديف إيجرز التي تحمل الاسم نفسه.

تدور قصة الفيلم حول مندوب مبيعات أمريكي يسافر إلى السعودية لتعويض خسائره وتفادي الإفلاس عن طريق عرض أفكاره وخبراته على أحد الأمراء السعوديين الذي يقوم بإنشاء مدينة جديدة.