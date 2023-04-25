شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى فى جلسة تصوير جديدة بعد انتهاء عرض مسلسل جميلة × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة بعد انتهاء عرض مسلسل جميلة، الذى عرض فى شهر رمضان هذا العام، وكشفت عبير عن الصور عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت: "وادى قعدة بقى بعد التعب أوعوا حلاوة الصور تنسيكم نيرمين عبد الحميد وهى الشخصية التى جسدتها خلال أحداث العمل".

وأعربت عبير صبرى عن سعادتها بردود الأفعال حول شخصية نرمين عبد الحميد فى مسلسل جميلة وتفاعل الجمهور معها، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها أحبت الشخصية لاسيما بسبب وجود تفاصيل كثيرة فى الشخصية وتحولات درامية ما بين الخير والشر، وذلك يجعل الممثل يخرج أفضل ما عنده للوصول إلى أقرب أداء للشخصية، مؤكدة على أن الجمهور يفضل مشاهدة هذه النوعية من الشخصيات التي لا تسير على خط واحد.

مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتنتظر عبير عرض فيلم "ليلة العيد" الذى انتهت من تصويره منذ فترة، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.