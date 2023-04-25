شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحصل على جائزة سيدة العام فى Billboard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على حفل Billboard أنه سيتم تكريم نجمة البوب ​​الكولومبية شاكيرا بلقب سيدة العام فى حفلها الافتتاحى "المرأة اللاتينية فى الموسيقى"، حسبما نشر موقع ديلى ميل.



شاكيرا

ومن المقرر أن يحتفل الحفل الذى مدته ساعتين، والمعروف أيضًا باسم Mujeres Latinas in la Música، بالفنانات اللاتينيات والمديرات التنفيذيات والمبدعات اللاتى يعملن بشكل استباقى من أجل التغيير الإيجابى والإدماج والمساواة بين الجنسين فى صناعة الموسيقى"، وفقًا لـ Billboard سيتم بثه فى 7 مايو.

وتعمل المغنية البارعة فى صناعة الموسيقى منذ سن المراهقة، ولديها 11 ألبوم استوديو والعديد من Grammys اللاتينية .

شاكيرا تبدأ حياة جديدة وبيكيه ينفصل عن حبيبته بسبب الخيانة

بينما تبدأ شاكيرا حياة جديدة برفقة أبنائها بعد انفضالها عن حبيبها بيكيه ومغادرة برشلونة، أشارت تقارير إسبانية إلى أن كلارا شيا حبيبة لاعب كرة القدم الإسباني، تخونه مع مواطنه المدرب بيب جوارديولا.

وسخر المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعى من بيكيه، معتبرين أن الأمر انتقام من أجل النجمة الكولومبية شاكيرا، ورأت مجموعة أخرى من الناشطين على الـ"السوشيال ميديا" أن شاكيرا تقف خلف تسريب خبر خيانة شيا.

يُذكر أن شاكيرا وبيكيه أعلنا فى يونيو الماضى فى بيان مشترك انتهاء علاقتهما التى استمرت 11 عاماً، وأثمرت طفلين هما، ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا 7 سنوات، وفى وقت لاحق تم اتهام جيرارد بخيانة شاكيرا مع شيا، ثم دارت معركة علنية بين الثنائى، بدأت بأغنية ساخرة من شاكيرا بحق بيكيه، قالت فيها: "أنت الآن مع التى تليق بك. تركتنى كجارة مع والدتك، والصحافة عند الباب، والمشاكل مع الخزانة. استبدلت فيرارى بتوينجو، استبدلت رولكس بكاسيو، أنا أساوى امرأتين شابتين بعمر الـ22".

شاكيرا تغادر برشلونة وتغلق صفحة بيكيه

غادرت النجمة الكولومبية شاكيرا برشلونة إلى الأبد بعد أن قررت إغلاق صفحة علاقتها بـ بيكيه، حيث كانت حياة شاكيرا مليئة بالضطراب ليس فقط بسبب انفصالها عن جيرارد بيكيه بسبب الخيانة الزوجية لكن أيضًا بسبب الظروف الصحية المعقدة لوالدها والتى نقلته إلى المستشى.