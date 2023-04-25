هاني شاكر يتعرض للنصب بسبب متعهد حفلات

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 02:43 مساءً - كشف الفنان المصري هاني شاكر عن تعرضه للنصب من جانب متعهد حفلات تعاقد معه على إقامة حفل غنائي في دولة البحرين، الذي أقيم مساء أمس الإثنين .

حيث أشار هاني شاكر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن متعهد الحفلات هرب ولم يعطه وفرقته الغنائية مستحقاتهم المالية .

ظهر هاني شاكر في مقطع الفيديو أثناء وقوفه على المسرح وهو يحكي إلى الجمهور تفاصيل ما حدث معه، فقال: “حقيقي بحبكم جدا وبحترم وجودكم معايا النهاردة” .

تابع: “بالرغم من الظروف الغريبة اللي حصلتلي في الحفلة دي أنا وفرقتي النهاردة، هروب المتعهد وعدم التزامه بإنه يدفع أجر الفرقة وأجري” .

أضاف: “لكن أنا وجودي معاكم أحلى من أجري مليون مرة، ربنا ما يحرمني منكم ابدا .. أحلى أجر في الدنيا ده، أنا عن نفسي راضي والله ربنا يخليكم ليا” .