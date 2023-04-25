بفيديو اباحي للمخرج خالد يوسف مع رنا هويدي داخل غرفه النوم لمده ساعتين ورد متابع حرام عليك البنت بتنزف

فنون - سعد محمود - المذيعه المشهوره رنا هويدي تونسيه الاصل ولدت عام 1993 نشأت في القاهره وكانت محبه للفن دخلت كليه الاعلام وتخرجت منها بعد اربع سنوات بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف واكملت هذه الفتاه مسيرتها الفنيه وقامت بالانتقال الى احد القنوات الصغيره وهي قناه البغدادي عام 2015 واستمرت في هذه القناه لاكثر من ثلاث سنوات.

تحقق حلم هذه المذيعه بعد الدخول الى اكبر القنوات داخل الشرق الاوسط وخارجه وهي قناه ام بي سي مصر عام 2017 ولكن تركت هذه القناه عام 2020 بسبب فيديوهات تم تسريبها مع احد المخرجين داخل غرفه النوم في وضع غير مناسب لها وتم خروجها من مصر.

نالت انتقاد واسع وحمله كبيره من الجمهور والمتابعين بسبب نشر فيديوهات احتوت على اوضاع غير موفقه للمذيعه.