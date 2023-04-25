اختيار الفنان يحيى الفخراني لمنحه جائزة الريادة السينمائية ضمن مهرجان المركز الكاثوليكي

كشف الأب بطرس دانيال عن كواليس اختيار الفنان يحيى الفخراني لمنحه جائزة الريادة السينمائية ضمن فعاليات الدورة 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وقال بطرس دانيال فى تصريح : "يحيى الفخرانى تم تكريمه من قبل فى المركز الكاثوليكى للسينما ببرنامج مشوار نجم كما تم حصوله على جائزة بالمهرجان من خلال أعماله الدرامية الأخيرة ولكنه لم يحصل على تكريم خاص وهو أرقى جائزة تمنح له وهى الريادة السينمائية وهو يستحقها عن جدارة.

وأضاف بطرس دانيال: اتذكر موقف مع يحيى الفخرانى العام الماضى عندما كان يرغب المركز تكريمه العام الماضى الا انه رفض عندما عرضنا عليه الأمر وقال لى اننى حصلت على جوائز بالمهرجان وتكريم أيضا ومن الأفضل أن يكون تمنح هذا التكريم لشخص آخر لإعطاء فرصة للاخرين واحترمت قراره وقتها وطلبت منه هذا العام حضوره للحصول على الريادة السينمائية وهى أعلى درجة تكريم بالمركز ووافق على الفور".

وكان يحيى الفخرانى عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ القى كلمة فى احدى جلساته اكد فيها على اهمية المسرح المدرسى قائلا : إن المسرح المدرسي والجامعي أكثر أهمية من المعاهد المتخصصة، لا سيما وأن المعاهد الفنية تُدرِّس الأسس والقواعد، ولكن الموهبة هي التي تفرق ببن ممثل وآخر.

وأكد الفخراني، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، أهمية المسرح المدرسي، قائلا: “بيطلع الممثل قوي"؛ لذا علينا بالاهتمام بالمسرح المدرسي.

وكانت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، قد قررت إعداد تقرير برلماني حول “مستخلصات الاجتماع” الذي عقد اليوم؛ لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن “تفعيل دور وزارة الثقافة تجاه ما تنتجه لطلاب المدارس من أعمال مسرحية وفنية”، والمقدم من النائب حسانين توفيق، وذلك في ضوء مقترحات أعضاء اللجنة.

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