شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ41 لتحرير سيناء.. عبد الحليم وشادية أشهر من غنوا لأرض الفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم، الذكرى الـ41 لتحرير أرض الفيروز سيناء، ولهذه الأرضة الغالية قدم عدد من المطربين الكثير من الأغانى لها، وبمناسبة ذكرى تحريرها العطرة الغالية وتلك البقعة التاريخية من أرض مصر التى شهدت بطولات وتضحيات المصريين على مر التاريخ نستعرض أشهر الأغانى التى تم تقديمها لها.

وستظل كلمات الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى وصوت عبد الحليم حافظ فى أغنية "صباح الخير يا سينا" هى التى كلما نسمعها تستدعى فى ذاكرتنا كل البطولات والتضحيات لجيشنا العظيم الذى نفتخر به فى الحرب والسلم.

يضاف لعبقرية الأبنودى فى الكتابة عن سيناء كلمات أخرى لأغنية من روائع ما غنته الراحلة شادية وهى أغنية "مصر اليوم فى عيد" التى كتبها العظيم عبد الوهاب محمد ولحنها المبدع جمال سلامة فكم كانت كلمات تلك الأغنية معبرة عن الفرحة الشاملة لكل المصريين بعودة سيناء كاملة لتصبح مصر بالفعل فى عيد فى ذلك اليوم التاريخى التى عمت فيه الفرحة كما قالت الأغنية: "ياللى من البحيرة وياللى من آخر الصعيد.. ياللى من العريش الحرة أو من بور سعيد.. هنوا بعضيكم وشاركوا جمعنا السعيد.. سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم.. مصر اليوم فى عيد ألف ميت مبروك علينا بالسلام ".

"طالعين على أرض الفيروز" من الأغانى أيضًا المهمة التى أبرزت مرحلة ما بعد استعادة الأرض والأحلام التى كانت لدى المصريين فى أرض الفيروز وغنتها الفنانة ياسمين الخيام وشاركها الغناء الفنان أسامة رؤوف وتبدأ الأغنية بكلمات: "طالعين على أرض الفيروز.. الرمل ماس والقلب كنوز.. اخضرى يا سينا مطرح خطاوينا.. بعرقنا نرويكى بالحب تروينا.. دى ميتك شربات اللوز.. ألخ الأغنية".

كما ظهرت أغانى أخرى كثيرة كانت عن سيناء وعن استعادة الأرض، ولكن سيظل العندليب عبد الحليم حافظ والفنانة شادية والمطربة ياسمين الخيام هم الأفضل فى الغناء لسيناء وأرض الفيروز.